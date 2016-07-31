زينة تنشر صورتين لعز وتعتذر لـ"بشاعة المنظر"

عقب صدور حكم قضائي من محكمة الأسرة بإلزام الفنان أحمد عز بسداد نفقة شهرية لطفليها عز الدين وزين الدين قيمتها 20 ألف جنيه شهريا، نشرت الفنانة زينة في صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تعليقا على الحكم معلنة فرحها الشديد به.

وقالت زينة: "الحمد والشكر لله، شكرا للقضاء المصري العظيم الذي قال كلمته في قضية النفقة، ومهما كان المبلغ أنا راضية، الحمد لله، لأنه بالنسبة لي إلزام كل كذاب مستهتر بأولاده، وهو انتصار معنوي أكثر منه أي انتصار آخر، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، شكرا للأساتذة المحامين الكبار مقاما وعلما وقلبا، معتز الدكر وعاصم قنديل، والله يرحمك يا أستاذي وحبيبي محمد الدكر، إنت اللي ربنا جعلك على الأرض خير سند وعون لي ولأولادي، الله يجعله في ميزان حسناتك، ويارب تكون حاسس بما وصلنا له".

وأضافت زينة: "شكرا جمهوري الغالي، شكرا لأخي وصديقي هاني عزب الصحافي المحترم، وبعتذر على بشاعة المنظر وتستمر الانتصارات".

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت مساء أمس بإلزام الفنان المصري أحمدعز بدفع 20 ألف جنيه (ما يعادل 2000 دولار) نفقة شهرية لطفليه من الفنانة زينة.

وكان معتز الدكر، محامي زينة، قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان عز بسداد نفقة شهرية إلى طفلي زينة بعد ثبوت نسبهما له بحكم قضائي تم تأييده في الاستئناف.

وقال الدكر إن زينة تزوجت من عز بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 15 يونيو 2012، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرين عز الدين وزين الدين، مضيفا أنه قد صدر حكم بإثبات نسب الصغيرين إلى عز، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتم تأييده استئنافيا.