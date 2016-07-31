عبدالله الطليحي: "الكيك بوكسينغ" قبل التمثيل والتقديم

أكد النجم الكويتي عبدالله الطليحي أنه يعتبر رياضة " الكيك بوكسينغ" بمقدمة أولوياته.

وأشار في تصريح خاص مع "العربية.نت" إلى أنه يعتبر أحد أبطال هذه اللعبة، ليس على الصعيد المحلي بل على المستوى الدولي، حيث تكلل مشواره بعدد من البطولات الدولية التي قرر بعدها التفرغ للمجالين الفني والإعلامي، لكنه أشار إلى أنه رغم اعتزاله فإنه لا يزال يواصل تدريبات " الكيك بوكسينغ" بشكل شبه يومي للحفاظ على لياقته البدنية .

وأضاف الفنان الطليحي: "لقد كانت البداية مع رياضة "الكيك بوكسينغ" في مرحلة مبكرة من شبابي، بعدها جاء عملي في المجال الإعلامي بالذات من خلال البرنامج الجماهيري "أرب ايدول" مع قناة "ام بي سي" التي أمنت لي الكثير من الانتشار على المستوى العربي. ولاحقا جاء التمثيل، عبر عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، كان آخرها مسلسل "بين قلبين" الذي يعرض هذة الأيام من خلال قناة "ام بي سي".

وتابع: "على مستوى البرامج أقرأ حاليا عددا من الأفكار التلفزيونية الجديدة، والتي تأتي على طريقة برنامج "ليالي الكويت" الذي حصد كثيرا من النجاح والانتشار. وفي الحين ذاته أمامي أيضا مجموعة من السيناريوهات تحت القراءة، ومن المتوقع الشروع بها اعتبارا من مطلع الموسم في سبتمبر المقبل".

وختم تصريحه بالقول: في "بين قلبين" أقدم شخصية جديدة، تجسّد الإنسان المحب الذي يكتشف أنه فقد محبوبته لعدة أسباب يتوقف عندها المسلسل الجديد الذي كتبته علياء الكاظمي وأخرجه سائد الهواري، ومن بطولة عبدالله بوشهري وصمود ونور الغندور وكم آخر من النجوم من أجيال الحرفة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي".