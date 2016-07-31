"كلام من القلب"..كليب جديد لشاب جيلاني

كشف الفنان الليبي شاب جيلاني عن انتهائه من تسجيل ألبوم جديد سينزل في الأسواق قريبا، وأكد #جيلاني في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" على هامش تنشيطه لحفل جماهيري في مدينة وهران الجزائرية أنه سيقوم بتصوير إحدى أغاني الألبوم في فيديو كليب.

وقال جيلاني إنه من ضمن هذا الألبوم سيقوم بتصوير أغنية "كلام من القلب" في مصر، وهي من كلمات مصطفى مرسي وألحان شريف ادم وتوزيع راندي، وتقول كلمات الأغنية "كلام من #القلب قالهولي، دخل قلبي وحسّيته، حرام يا ناس تلوموني"، وتم تسجيل الغنية في أستوديو بمصر.

وتحدث جيلاني عن مسيرته الفتية الغنية، حيث قال إنه توجه إلى الإنتاج #الخاص ثم الاتفاق مع شركات لتوزيع أعماله، وقال #صاحب أغنية وعيوني سهاري أنه قام بعمل دويتو واحد في مسيرة مع #الفنانة أميرة لكنه يطمح في أن يجمعه ديو مع فنان يؤدي طبع الراي #الجزائري لأنه من المغرمين بهذا اللون الغنائي.

وقال جيلاني إن الثورة في #ليبيا أخرت ظهوره الفني قليلا لانشغاله بالأحداث لكنه اليوم عائد بقوة إلى جمهوره وعشاقه ومحبيه.