أحمد حلمي يظهر في السينما كمنتج ويحضر لفيلم جديد

عامان ابتعد فيهما الفنان أحمد حلمي عن #السينما وجمهوره، بعد أن كان فيلم "صنع في مصر" هو آخر الأعمال التي يقدمها، قبل أن يعلن مؤخرا عن العودة.

وعلى مدار العامين الماضيين شارك حلمي كمنتج من خلال شركته "شادوز" التي يمتلكها إلى جوار شريكه إيهاب السرجاني، حيث قدما عددا من الأفلام التي كان من بينها فيلم حلمي الأخير.

وفي خطوة جديدة يشارك #أحمد_حلمي في السباق السينمائي الحالي بفيلم "الباب يفوت أمل" الذي يطرح بدور العرض الأربعاء المقبل، حسب ما أكد إيهاب السرجاني في تصريحاته لـ"العربية.نت"، حيث يتولى أحمد حلمي إنتاج الفيلم الذي يقوم ببطولته شريف سلامة ودرة.

ويدور الفيلم الذي طاله التأجيل خلال الفترات الماضية حول المشاكل المستمرة بين زوجين، حيث تعمل الزوجة كمحامية بينما يلعب الزوج دور الطبيب البيطري، الذي يدخل في صراعات مستمرة مع الزوجة بسبب عملها أثناء فترة الحمل، ويشهد الفيلم ظهور نجل الفنان محمد نور كواحد من الأبطال.

وبعيدا عن دور المنتج الذي فضل حلمي الظهور من خلاله في العامين الماضيين، أخيرا أعلن أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم جديد مع المخرج خالد مرعي، على أن تقوم بالبطولة النسائية في الفيلم دنيا سمير غانم، وفي الوقت الذي لم يستقر صناع الفيلم على اسمه بعد، سافر أحمد حلمي بصحبة المخرج إلى شرم الشيخ من أجل معاينة أماكن التصوير.

فقد أعلن البطل أن الهدف من الزيارة هو تشجيع #السياحة المصرية، وكذلك معاينة الأماكن التي سيصور بها العمل، خاصة أن جزءاً كبيراً من الأحداث سيتم تصويرها في مدينة شرم الشيخ.

الغريب أن حلمي في فيلمه الجديد سيتخلى عن دور المنتج، حسب ما أكد شريكه إيهاب السرجاني، الذي أوضح في تصريحاته أن المنتج وليد صبري هو من سيتولى إنتاج الفيلم وليس شركة "شادوز" التي يمتلكها حلمي، وذلك دون إفصاح عن الأسباب، وكان مقررا للشركة أن تنتج فيلم "تراب الماس" لأحمد حلمي، قبل أن يدخل العمل في أزمة قضائية مع الكاتب أحمد مراد مؤلف الفيلم.