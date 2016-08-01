اللحيد: أطالب العيسى بتحسين لغة الحوار في "شباب البومب"

طالب الفنان السعودي بدر اللحيد، منتج مسلسل "شباب البومب" الفنان فيصل العيسى، بتحسين مستوى الألفاظ في الأجزاء القادمة للعمل كون #المسلسل يحظى بمتابعة فئة كبيرة من الأطفال وصغار السن.

وقال: "يجب أن يراعي فيصل عقليات متابعي العمل، وأن يكون حذراً في حركاته وألفاظه لأنها تنتقل بصورة مباشرة لهم". وأضاف: "عندما يصل الممثل إلى أن يكون مؤثراً في #المشاهدين هذا شيء مميز، ولكن التأثير يجب أن يكون إيجابياً".

واستشهد اللحيد بشخصية "هزار" التي كان يقدمها الممثل فهد الحيان في مسلسل "طاش ماطاش" وأنها كانت تثري المستوى اللفظي للأطفال دون تجاوزات وكانت هذه #الشخصية لها جانب تربوي مضيء، يؤثر إيجاباً على سلوك #الطفل.

عتب

تحدث اللحيد الذي شارك في الجزء الأخير من المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي، بنوع من العتب على طاقم العمل، مبيناً أنه تم تجاهل وضع اسمه في شارة البداية بالشكل الذي يستحقه.

وقال: "سبق أن شاركت في العمل في أجزاء سابقة، وكان طاقم الإنتاج يضع اسمي ضمن #نجوم_العمل، ولا أدري هذه المرة لماذا تم تجاهلي بوضعي الخامس ضمن ضيوف الشرف؟".

وأضاف اللحيد: "أرسلت رسالة لمنتج العمل الزميل فيصل العيسى، وأوضحت له اعتراضي على الطريقة بداية من التصوير ونهاية بالشارة".

مدرسة

في سياق متصل، كشف اللحيد أن نجاح مسلسل "مستر كاش" للفنان عبدالله السدحان الذي عرض على القناة #السعودية الأولى يأتي بالتوازي مع حجم الدعم الذي يوليه نجم الدراما السعودية عبدالله السدحان بالتفاصيل الصغيرة للعمل.

وقال: "قد أكون محسوداً بالوقوف أمام قامتين كبيرتين في الدراما السعودية، عبدالله السدحان في "مستر كاش" وناصر القصبي في مسلسل 37 درجة. بلا شك، الثنائي مدرسة كبيرة يتعلم منها أي فنان".

حول الحفاوة التي يجدها من معجباته اللواتي أطلقن عليه لقب "أوسم فنان سعودي"، قال ضاحكاً: "الجمهور له الحرية في إطلاق ألقابه على النجوم الذين يحبهم، وعادة الفنان لا يستطيع التحكم في مشاعر الجمهور تجاهه، وحفاوة #الجمهور يعبر عنها بالألقاب، وجميل أن أكون فنانا جماهيريا".

ونوه اللحيد إلى أن الوسامة والمعجبين "أمر يتمناه أي فنان"، وذلك يعد أحد مقاييس النجومية في الوسط، ولا أحد يستطيع إنكارها أو تجاهلها: "عندما يمتلك الفنان شعبية كبيرة بين أي فئة في المجتمع، وتبادله المحبة والاهتمام أين المشكلة؟". مشدداً على ضرورة تعامل الفنان بوعي كامل مع نجوميته: "مثلما يتقبل عبارات الإطراء منهم، عليه أن يتقبل أيضاً النقد والعتب بروح جميلة".