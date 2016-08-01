"بوقة فقاره" عمل سينمائي كوميدي لعيد الأضحى

فرغ النجم الكويتي شهاب حاجية من تصوير أحدث أعماله السينمائية "بوقة فقاره"، وأشار حاجية في تصريح خاص بـ "العربية نت" أن الفيلم سيكون جديده لعيد الأضحى المبارك.

وخلال اتصال معه في أبوظبي حيث سيشرع بتقديم عروض المسرحية الكوميدية "قلب للبيع" نهاية الأسبوع الحالي في العاصمة الإماراتية قال فيه: "فيلم "بوقة فقاره" فيلم كوميدي اجتماعي ومعنى العنوان باللغة العربية الفصحى "سرقة فقراء" من تأليف الكاتب أيمن الحبيل وإخراج الفنان المصري علاء مرسي، وشارك في بطولة العمل حشد من نجوم الكوميديا منهم هيا الشعيبي وأحمد العونان ولولوه الملا وسلطان الفرج وهاني الطباخ وأيضا علاء مرسي .

وعن أحداث الفيلم الكويتي الجديد يقول شهاب حاجية: "فيلم "بوقه فقاره " يتمحور حول حكاية أب يصارح أبناءه برغبته في تشييد صرح طبي عقب رحيله. رغم أنهم من أسره فقيرة، حيث فقد الأب كل ثروته في التجارة، وتمضي الأحداث لنتابع الكيفية التي راح بها الأبناء يعملون من أجل تحقيق وصيته والدهم".

وتابع حاجية قائلا: "تحدد موعد عرض الفيلم الجديد اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويجري التنسيق حاليا لعرض الفيلم في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في وقت واحد" .

وعلى صعيد آخر، قال الفنان شهاب حاجية إنه كان قد أنجز خلال الفترة القصيرة الماضية عددا من الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "الوجه المستعار" إلى جوار الفنان حسين المنصور، ومسلسل "على ذمة التحقيق" مع هيا الشعيبي وميس كمر وأحمد العونان وصابرين بورشيد .