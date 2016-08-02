هبة الدري: "المدينة الثلجية 2" تعود في عيد الأضحى

شددت الفنانة هبة الدري على أهمية تجربتها في مسرحية الأطفال الاستعراضية "المدينة الثلجية 2" وقالت في تصريح لـ"العربية.نت" إنهم بصدد إعادة تقديم عروض المسرحية مجددا في عيد الأضحى المبارك إثر النجاح الجماهيري الذي حصدته المسرحية حين تقديم عروضها في عيد الفطر الماضي.

مسرحية "المدينة الثلجية 2" من إنتاج وتأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد الحملي، وفي العمل أيضا حشد من النجوم منهم عبدالله الخضر ونوف السلطان وعلي الحسيني وحسين المهنا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

والعمل يناقش جملة من القضايا والموضوعات في إطار تربوي اجتماعي يؤكد على أهمية المجموعة في مواجهة الأحقاد والأشرار ضمن أجواء فنية استعراضية عالية المستوى.

وعن أعمالها قالت الدري "عرض لي خلال الدورة الرمضانية الماضية ويعاد حاليا من خلال قناة "ام بي سي" مسلسل "جود" تأليف علي دوحان وإخراج منير الزعبي وبطولة عدد متميز من النجوم ومنهم هدى حسين وصلاح الملا وعبدالمحسن النمر وهند البلوشي وجواهر ولا يمكن وصف سعادتي بردود الأفعال التي حصدها العمل بشكل عام والشخصية التي قدمتها بشكل خاص حيث المزج بين الشر والكوميديا عبر شخصية تعيش الكثير من المتغيرات خلال أحداث المسلسل.

وتتابع: أقرأ حاليا نصا جديدا بعنوان "حياة ثانية" وخلاله سيعود التعاون مجددا مع الفنانة هدى حسين بعد تجربة مسلسل "جود" والمسلسل الجديد من إخراج الفنان محمد القفاص.

ومن المتوقع تصوير العمل في مدينة دبي في سبتمبر المقبل .