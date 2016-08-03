جيمي فالون مقدم حفل غولدن غلوبز الجديد سيسخر من ترامب

بعد إعلان اختياره مقدما جديدا لحفل جوائز #غولدن_غلوب عام 2017 أمس الثلاثاء لمح الفنان الكوميدي الأميركي #جيمي_فالون لمعجبيه بما يمكن أن يتوقعوه خلال الحفل، وأنه سيسخر من دونالد ترامب.

وسيقدم فالون (41 عاما) مراسم توزيع جوائز غولدن غلوب للأعمال السينمائية والتلفزيونية للمرة الأولى. وسيأتي بعد الفنان الكوميدي البريطاني ريكي جيرفايس الذي قدم الحفل أربع مرات كان آخرها في وقت سابق هذا العام وبعد الفنانتين الكوميديتين تينا فاي وإيمي بولر اللتين قدمتا الحفل بين عامي2013 و2015.

وقالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تنظم الحفل في بيان إن حفل 2017 سيقام يوم 8 من يناير في بيفرلي هيلز وسيبث على الهواء مباشرة على قناة (إن.بي.سي).

وقال فالون على تويتر إنه متحمس لتقديم الحدث وهو واحد من أهم المحطات في موسم حفلات الجوائز الطويل في هوليوود.

وكتب مازحا "أتطلع لأن أمضي بعض الوقت مع رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية قبل أن يقوم دونالد #ترامب بترحيلهم جميعا" في إشارة إلى تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة بشن حملة ضد الهجرة إذا انتخب في نوفمبر.

وقال روبرت جرينبلات رئيس شبكة (إن.بي.سي انترتينمنت) إن فالون اختيار مناسب لتقديم لحفل غولدن غولبز.

وقال في بيان "هذا هو أكثر حفل جوائز عفوي ومرح يذاع على التلفزيون وجيمي لعوب وأسلوبه الكوميدي المجرد يجعله المقدم المثالي لرفع روح المرح والحركة".