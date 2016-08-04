فنانون أميركيون يكرمون "برينس" بعد وفاته

ستشارك كوكبة من الفنانين في حفل تكريمي لبرينس من المزمع تنظيمه في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مينيابوليس (ولاية مينيسوتا الوسط الغربي للولايات المتحدة)، على ما كشفت عائلة نجم البوب الذي توفي بشكل مباغت في نيسان/أبريل الماضي.

ومن المزمع إحياء الحفل في مدرج "يو اس بنك ستاديوم" الجديد المشيد لفرقة كرة القدم الأميركية "مينيسوتا فايكينغز" والذي فتح أبوابه الشهر الماضي، بحسب ما كشفت شقيقة المغني تيكا نلسون على صفحتها في "فيسبوك".

ولم يعلن بعد عن أسماء الفنانين المشاركين في الحفل لكن التذاكر ستطرح للبيع في نهاية آب/أغسطس.

ومن المفترض أن يكون هذا العرض الموسيقي الحفل التكريمي الوحيد الذي ينظم تخليدا لذكرى الفنان الذي توفي عن 57 عاما، إثر جرعة زائدة من الأدوية.

وقد عثر على برينس ميتا في مجمع بايسلي بارك مقر إقامته في ولاية مينيسوتا في 21 نيسان/أبريل.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن وفاته أتت عرضية إثر جرعة زائدة من مادة فينتانيل الأفيونية القوية المستخدمة في معالجة الآلام الحادة.