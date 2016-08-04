ملاك: جديدي "قلوب لا تتوب" و"أغراب"

تنتظر الفنانة الكويتية، ملاك، عرض عملين جديدين لها خلال الفترة المقبلة.

وقالت ملاك، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، إن غيابها في الفترة الماضية هو بسبب ارتباطها بمشروعها الخاص، والذي يعتمد تنظيم الحفلات والمناسبات.

كما أشارت إلى أنه "ليس بيد الفنان تحديد مواعيد الأعمال التي يشارك في بطولتها. فقد أنجزت مجموعة أعمال وتوقعت عرضها خلال شهر رمضان، وأنا بانتظار عرضها في الفترة القصيرة المقبلة. ومن بين تلك الأعمال، المسلسل التلفزيوني "قلوب لا تتوب" إلى جوار النجم القدير محمد المنصور وباسمة حمادة وعبير أحمد ومحمود بوشهري، وهو من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال. كما تتمحور أحداث العمل حول الخلافات التي تتفجر في قضايا الإرث والميراث بين أفراد الأسرة الواحدة والنوازع المادية التي تتحكم بأفرادها".

وتابعت الفنانة قائلة: "كنت قد أنجزت أيضاً مسلسل "أغراب" من تأليف ضيف الله زيد، وإخراج حسين أبل. وشارك في العمل كل من أسمهان توفيق وجاسم النبهان. كذلك يتناول المسلسل تداعيات المشاكل التي يتعرض لها العديد من أبناء المواطنات الخليجيات المتزوجات من غير الخليجيين فى طرح اجتماعي عميق".

أما عن مشروعها الفني الخاص فذكرت ملاك: "أقوم من خلال مؤسستي الفنية بتنظيم العديد من المهرجانات الغنائية. وقد أقمت إحداها في مملكة البحرين، بمشاركة عدد من المطربين الشباب. وأحضر لأكثر من مشروع في هذا الجانب الذي يتحرك بخط متوازٍ مع نشاطي في مجال التمثيل".