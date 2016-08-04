نجوى كرم تصور "يخرب بيتك" في مخيم للسوريين

أطلقت الفنانة #نجوى_كرم فيديو كليب بعنوان "يخرب بيتك" تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، وقد استمر التصوير لمدة يومين في مخيم للاجئين السوريين في البقاع وفي قصر سرسق في بيروت.

الأغنية من كلمات محمد علي عثمان والألحان لـ #وسام_الأمير والتوزيع لطوني سابا، إنتاج نجوى كرم.

تتطرق قصة الكليب إلى قضية #اللاجئين السوريين وأطفال مرضى السرطان وتركز على الجانب الإنساني ليعكس الكليب جانباً من واقع الذين يعانون اجتماعياً وصحياً، ورغم سوداوية هذا الواقع "يحاول الفيديو كليب أن يُدخل البهجة والبسمة إلى قلب كل من يراه من البائسين والفقراء والأطفال الذين يعانون في أصقاع العالم"، على حد تعبير المخرج فادي حداد الذي حاول في هذه الأغنية، كما يقول، الابتعاد عن مشاهد عارضات #الأزياء في هذا الفيديو كليب مركزاً على قضية إنسانية بامتياز.

وقد اهتم بماكياج نجوى كرم بسام فتوح وبالشعر طوني صوايا.