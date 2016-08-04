وائل جسار يغني من ألبومه الجديد في بيروت

أحيا الفنان وائل جسار حفلاً غنائياً في "مجمع البيال" استمر حتى ساعات الفجر الأولى حضره جمهور توافد من كافة المناطق #اللبنانية وتقدمته مجموعة من الوجوه الإعلامية والفنية المعروفة.

وأدى جسار باقة من أجمل أغنياته نذكر منها: "انتبه عحالك"، "جرح الماضي"، "غريبة الناس"، "مليون بحبك"، "أنا بنسحب"، "خليني ذكرى" و"بعدك بتحبو"، كما أدى من بين أغنيات السيدة #فيروز "نسم علينا الهوى"، وللفنان الراحل #زكي_ناصيف غنّى "راجع يتعمر لبنان"، إضافة إلى أغنية جسار الجديدة "عم شوف خيالات" وعدد من أغنيات ألبومه الجديد "عمري وذكرياته" الذي سيبصر النور في الأيام القليلة المقبلة والذي ستُصوّر بعض أغنياته "فيديو كليب".

وقال #جسار إن الغناء أمام "الجمهور اللبناني وفي قلب العاصمة له خصوصية، وكان التفاعل واضحاً خلال الحفل بين جسار ومحبيه، حيث تعالى التصفيق والهتافات في الصالة في أجواء ملؤها الحماس".