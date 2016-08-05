أيام أفريقية.. العربية تكسر حكر المستشرقين في القارة

كما هو معروف، فإن العرب دخلوا #إفريقيا قبل #الإسلام بقرون . دخلوها تجار بخور ورجال أعمال لذلك الزمان. وبعد الإسلام حكموا وأقاموا القصور، وخاضوا حروباً، وحققوا انتصارات ما زالت محفورة على جدران المدينة الحجرية #زنجبار .

بعين تقرأ ما وراء السطور، بحث رجل الإنثروبولوجيا عيد اليحيى في كتب التاريخ والجغرافيا للوصول إلى حلقة مفقودة ألهبت فضوله العلمي فكان لا بد من النزول إلى الميدان للبحث عنها.

وتخصص "العربية" مرة أخرى أشهر طويلة لتحضير وتدريب بعثتها إلى القارة السمراء لتنطلق الرحلة الإفريقية في موسم جفاف وعواصف رملية وتدخل في تحدٍّ مع الطبيعة.

واستبدلت البعثة الطرق المعبدة وفنادق الخمس نجوم، وكل أشكال الرفاهية بطرق رملية وصخرية وخيم وجبال ووديان ومحيطات لتغوص في قلب مجتمع قبائل الماساي حيث كانت بداية الرحلة.

كما تعرض "العربية" السلسلة الوثائقية التي ستحمل عنوان #أيام_إفريقية مقدمة رحلة بعثتها الاستكشافية التوثيقية إلى #تنزانيا. قائد البعثة #عيد_اليحيى وقف على جوانب مهمة كالتاريخ والجغرافيا والانتروبولوجيا، وتنقّل بالبعثة من قرى قبائل المساي إلى بركان تنزانيا الناشط ألدونيو لينغاي وبحيرة النترون صعودا إلى صاحب أعلى قمة في إفريقيا كيلمنجارو ومناجم سفوحه.

في هذه الرحلة الإفريقية، لاحقت كاميرات البعثة هجرةَ الحيوانات من كينيا إلى تنزانيا، ماضية في دراسة طباع الحيوان وسلسلة الحياة في أرض بلا نهاية، وهي المحمية الأكبر في العالم لتذهب البعثة بعدها إلى زنجبار، وتلك لها حكاية أخرى.

موعدنا على الهواء

يبدأ عرض سلسلة "أيام إفريقية" يوم الجمعة التاسع عشر من أغسطس الحالي في 2:30 بعد الظهر توقيت السعودية/11:30 غرينتش.

ترافق هذه السلسلة الوثائقية تقارير قصيرة صُوِّرت بكاميرا الهاتف الذكي وبسوية تقارب الكاميرا المحترفة، وتعرض #العربية هذه القصص المختلفة بتصويرها ونصها وإنتاجها في نشرات أخبارها ومواقع تواصلها الاجتماعي.