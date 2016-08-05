المخرج علي بدرخان يعود للسينما بعد غياب

بعد غياب عن السينما امتد لسنوات، يعود المخرج #علي_بدرخان مرة أخرى، من خلال فيلم يحمل اسم "أخلاق العبيد" يقوم ببطولته خالد الصاوي ويسرا اللوزي وسارة سلامة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد المخرج علي بدرخان أن عودته ستكون بشكل مختلف، حيث سيتولى الإشراف الفني بتكليف من الشركة المنتجة، على أن يتولى أيمن مكرم إخراج العمل الذي يكتبه عصام الشماع وعلي الجندي.

وأوضح بدرخان أنه سيتولى الإشراف على مجموعة من #الأفلام التي ستقوم الشركة المنتجة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركة قدمت من قبل فيلمي "الفاجومي" و"هاتولي راجل".

وحول فيلم "أخلاق العبيد" أكد المخرج المصري أنه سيدور في إطار اجتماعي سياسي، على أن ينطلق تصويره منتصف الشهر الجاري بعدما جرى التحضير له لفترة طويلة، خاصة وأن هناك جزءا من الفيلم سيتم تصويره في #تايلاند ، ولم تحدد الشركة المنتجة الموعد الخاص بعرضه بعد.

وإلى جوار فيلم #أخلاق_العبيد تحضر الشركة لفيلم آخر من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج حازم فودة، ويحمل اسم #شمس_الليل إلا أن الشركة لم تعلن عن تفاصيله بعد.

ويعد علي بدرخان واحدا من أشهر مخرجي #السينما في #مصر ، بعدما قدم عددا من الأعمال أبرزها #الكرنك" و #شفيقة_ومتولي" و #أهل_القمة ، فيما كان فيلم #الرغبة الذي قامت ببطولته نادية الجندي عام 2002 هو آخر الأفلام التي أخرجها علي بدرخان.