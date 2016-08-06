سائد الهواري: مسلسل "بين قلبين" يرسخ حضور النجوم الشباب

أشاد المخرج سائد الهواري بتجربة المسلسل التلفزيوني "بين قلبين" ووصفة في تصريح لـ"العربية.نت" بأنه ترسيخ للنجوم الشباب وتقديم درما اجتماعية ذات مضامين متجددة على صعيد الطرح والمعالجة.

وقال: على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قدمت العديد من التجارب الدرامية التلفزيونية الخليجية ومن بينها "طريق المعلمات" الذي صورناه في مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية ومسلسل "الحب الحلال " ومسلسل "سعد وأخواته" و"للحب جنون"، وفي تلك التجارب حرصت على وجود النجوم الشباب فيها.

وتابع الهواري: وفي "بين قلبين" تأليف علياء الكاظمي وإنتاج صباح بكتشرز ومنتج منفذ سبكتروم بكتشرز، وبطولة عدد بارز من النجوم الشباب، منهم عبد الله بو شهري وصمود ونور الغندور وروان الصائغ.. كان التوجه لترسيخ تلك الأسماء وبالتالي جيل الشباب عبر قضايا محورية تتعلق بهذا الجيل وأسلوبه في التفكير والحياة والتعامل مع المستقبل وقضاياه الاجتماعية على وجه الخصوص والإقبال الذي يحققه المسلسل من خلال عرضه عبر "ام بي سي" يؤكد هذا الحصاد.

وأكد المخرج سائد الهواري أن الدراما الخليجية راحت تحلق بعيدا في طروحاتها وأيضا كوادرها في جميع القطاعات الإبداعية على صعيد الكتابة والتمثيل والإخراج والإنتاج مما يجعلها حاضرة بل ومنافسة قوية على خارطة الإنتاج الدرامي في العالم العربي.

و أشار الهواري إلى أنه يحضر لعدد من المشاريع التلفزيونية الجديدة التي سيشرع بتصويرها بين الكويت ودبي والرياض.