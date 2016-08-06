ماذا طلب راغب علامة من وزير الاتصالات اللبناني؟

أحيا الفنان #راغب_علامة حفلاً غنائياً في جسر المدفون حضره حشد كبير من محبي علامة الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى شخصيات رسمية لبنانية وأجنبية، بينها وزير الاتصالات #بطرس_حرب والسفير البلجيكي في لبنان.

وقدّم راغب عددا كبيراً من أغنياته القديمة والجديدة، كما أدى أغنيته الوطنية "بوس العلم" بمناسبة عيد #الجيش_اللبناني ، ليتعالى بعدها التصفيق في الصالة بأجواء حماسية عالية.

وفي دردشة بين الوزير بطرس حرب وعلامة، طلب الأخير من حرب قائلا: "وعدني يصير الإنترنت بلبنان أسرع".

إلى ذلك، يغادر السوبر ستار إلى #موناكو لإحياء حفل غنائي ثم يقضي بعده إجازة الصيف مع عائلته.