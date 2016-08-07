فيلم "يوم للستات" يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

وقع اختيار إدارة #مهرجان_القاهرة السينمائي الدولي على فيلم " #يوم_للستات " للمخرجة كاملة أبو ذكري، كي يكون فيلم افتتاح الدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تنطلق منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وجاء اختيار إدارة المهرجان للفيلم على الرغم من كون منتجته إلهام شاهين، كانت تخطط لطرحه بدور العرض شهر أكتوبر المقبل قبل بدء الدورة كما أكدت من قبل لـ "العربية.نت".

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكدت إلهام شاهين التي تتواجد خارج مصر في الوقت الحالي، أنها تلقت اتصالا من إدارة المهرجان من أجل مشاهدة الفيلم الذي يشارك في بطولته فاروق الفيشاوي ونيللي كريم وناهد السباعي ومحمود حميدة.

وبالفعل شاهدت لجنة كان من بين أعضائها المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله والناقد أحمد شوقي الفيلم، وقررت أن يشارك في المسابقة الرسمية للدورة، وكذلك أن يكون هو فيلم الافتتاح، لذلك قررت منتجته إلهام شاهين تأجيل عرضه للجمهور لما بعد المهرجان، خاصة وأنها حينما حددت الموعد السابق لعرضه لم تكن تعلم باحتمالية مشاركته في المهرجان.

مشاركة الفيلم المصري في دورة هذا العام، تأتي بعد مشاركة فيلمين مصريين في العام الماضي هما "الليلة الكبيرة" و"من ضهر راجل" واللذين خرجا دون الحصول على جوائز ما جعل منتجهما أحمد السبكي يشن هجوما على إدارة المهرجان.

إلا أن إلهام شاهين رفضت التعليق على الأمر مؤكدة أنها لم تشاهد الفيلمين لتعلق على عدم حصولهما على جوائز، ولكنها أكدت أن هناك لجنة تحكيم هي من تقوم بمنح الأفلام الجوائز وليس المهرجان هو من يمنح الجوائز، وعلقت إلهام قائلة "اللجنة حرة تدي الجوايز لمين".

وتعود المخرجة كاملة أبو ذكري إلى السينما من خلال فيلم "يوم للستات" بعد غياب استمر لسبع سنوات، بعدما كان فيلم "واحد صفر" هو آخر أعمالها، والذي شاركت في بطولته إلهام شاهين ونيللي كريم ونال عددا من الجوائز وقت عرضه.

ويدور فيلم "يوم للستات" حول مركز شباب في حي شعبي يقوم بتخصيص يوم كامل يكون فيه حمام السباحة الخاص بالمركز مخصصا للسيدات فقط، وهو القرار الذي يتسبب في العديد من الأمور داخل الحي الشعبي.