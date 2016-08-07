لندن.. مباراة السوبر السعودي تنعش سوق الحفلات الغنائية

خلف كواليس ذات علاقة بمباراة #السوبر_السعودي بين #الهلال و #الأهلي، يستعر تنافساً محموماً من نوع آخر بين جمهور الحفلات الغنائية في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقع عدد من الفنانين عقوداً لإحياء حفلات غنائية تتزامن مع أيام مباراة السوبر، في استهداف واضح للجمهور السعودي الذي يتوافد بكثافة منذ أيام لحضور المباراة، والذي يعتبر فرس الرهان لنجاح الحفلات الغنائية سواء في الخليج أو خارجه.

وجمعت أولى الحفلات الفنانة بلقيس والفنان فهد الكبيسي وذلك في Biggest" Concert " الأربعاء الماضي وحظيت الحفلة بأصداء صاخبة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدها. والحفلة المنتظرة عشية ليلة المباراة تجمع النجمين #ماجد_المهندس وهيفاء وهبي، وهي الحفلة الأضخم هذا الصيف، وشهدت منافذ البيع إقبالاً كبيراً من الجماهير، وستقام في "جرافينز هاوس" وتجاوز سعر تذكر الحفلة 1000 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يحيي الفنانين عبدالله الرويشد أيضاً حفلاً غنائياً ضخماً في 11 أغسطس، وتأتي هذه الحفلة ضمن جولة الفنانة #نوال الكويتية التي طرحت البومها الجديد الشهر الماضي.