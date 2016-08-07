مشاري البلام: "الحكم لكم" كوميديا ذات مضمون سياسي

يتحرك الفنان الكويتي، مشاري البلام، بين الدراما التلفزيونية وأيضا المسرحية منها وبإيقاع متسارع.

وعن تجربته المسرحية الجديدة يقول البلام إنها كوميديا ذات مضمون سياسي تتناول نبذ العنصرية والطائفية على وجه الخصوص.

ويتابع الحديث عن مسرحية "الحكم لكم" في تصريح خاص بـ"العربية.نت" قائلا: "تعودت التعاون مع الفنان حسن البلام عبر عدد من الأعمال المسرحية المشتركة وكان آخرها مسرحية "مر يا حلو" في الموسم الماضي.

وأحدث تلك التجارب في هذا الموسم مسرحية "الحكم لكم" التي تأتي في إطار سياسي ساخر.

كتب المسرحية أحمد العوضي وأخرجها عبدالله البدر ويشارك في المسرحية، بالإضافة إلى الفنان حسن البلام كل من زهرة عرفات وأحمد العونان ومبارك المانع ومحمد رمضان وفهد البناي وعبدالعزيز النصار وكم آخر من النجوم.

وحققت المسرحية نجاحا لافتا منذ انطلاق عروضها في بداية عيد الفطر المبارك وتتواصل العروض على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية.

وعن جديدة على صعيد الدراما التلفزيونية يقول مشاري البلام: "قضيت النصف الأول من هذا العام في مدينة دبي، حيث صورت عملين الأول بعنوان "خطوات الشيطان" مع المخرج حمد البدري، والثاني مسلسل "أحلام على ورق" و"عود أخضر"، ومن قبلهما كنت قد صورت مسلسل "قلوب لا تتوب" وأنتظر عرضه في الفترة القصيرة المقبلة.