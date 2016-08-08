تكريم روبرت دي نيرو بمهرجان سراييفو

يكرم مهرجان سراييفو السينمائي، الممثل والمنتج السينمائي الأميركي روبرت دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، بجائزة عن مجمل أعماله في ليلة افتتاح المهرجان يوم الجمعة.

وقال المخرج ميرساد بوريفاترا في بيان، اليوم الاثنين "يشرفنا أن يكون روبرت دي نيرو أول من يحصل على جائزة قلب سراييفو الشرفية عن مجمل أعماله".

وأضاف أن دي نيرو سيقدم في المهرجان فيلم "تاكسي درايفر/سائق الأجرة" للمخرج مارتن سكورسيزي والمحول إلى التكنولوجيا الرقمية في ذكرى مرور 40 عاما على إنتاجه.

وخلال المهرجان، سيعرض المخرج البريطاني ستيفن فريرز الذي سيحصل على جائزة عن إسهامه الاستثنائي في صناعة السينما أحدث أفلامه، وهو (فلورانس فوستر جنكينز).

وسيعرض مهرجان سراييفو الذي أطلق كنوع من التحدي في نهاية حصار سراييفو بين عامي 1992-1995 خلال حرب البوسنة 222 فيلما من 61 دولة لنحو مئة ألف مشاهد.

والجائزة الرئيسية في المهرجان هي "قلب سراييفو". وسيرأس المخرج الفلسطيني إيليا سليمان لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان.