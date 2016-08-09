حفنة حفلات على هامش مباراة السوبر السعودي في لندن

على هامش مباراة #السوبر السعودي التي جمعت أمس فريقي #الأهلي و #الهلال على ملعب "كرافين كوتاج" معقل نادي فولهام الإنجليزي، أقيمت مجموعة من الحفلات الغنائية بمشاركة عدد بارز من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وفى تصريح خاص بـ"العربية.نت"، قال المطرب #عبدالله_الرويشد إن التحضيرات تتم حالياً للحفل الغنائي الذي سيقيمه يوم الأربعاء 11 آب/أغسطس الجاري بالاشتراك مع المطربة #نوال الكويتية.

وأضاف #الرويشد : "يُعتبر الجمهور السعودي من الجماهير الداعمة للفنانين العرب، وهو من الجماهير الذواقة التي لطالما كانت وراء نجومها من المطربين الخليجيين والعرب. وقد حرصنا على أن نقيم الحفل بعد نهاية المباراة بعيداً عن أجواء التوتر وفي إطار الفرح بتلك المناسبة وهذا الحدث الرياضي الهام. وسيتضمن الحفل تقديم عدد من الأعمال الغنائية الجديدة".

وكانت العاصمة البريطانية قد شهدت وقبيل #السوبر_السعودي حفلا غنائيا جمع الفنانة #بلقيس والفنان القطري #فهد_الكبيسي . وقد حصد الحفل الكثير من الإقبال بالذات من الشباب.

كما جمع حفل آخر أقيم يوم أمس الأول في جرافينز هاوس في لندن بين كل من الفنان #ماجد_المهندس و #هيفاء_وهبي وحصد الحفل أيضا إقبالا متميزا من الجمهور السعودي ومن المصطافين الخليجيين والعرب.