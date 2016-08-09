دي.جيه خالد يتصدر "بيلبورد 200" للأغنيات الأكثر مبيعاً

احتل المنتج الموسيقي ونجم وسائل التواصل الاجتماعي دي.جيه خالد قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية للألبومات الأكثر مبيعا للمرة الأولى، الاثنين، ليطيح بنجم موسيقى آر أند بي الكندي دريك من صدارة القائمة.

وأظهرت أرقام لمؤسسة نيلسن ساوند سكان أن ألبوم دي.جيه خالد "ميجر كي" باع 59 ألف نسخة و80 ألف أغنية، وجرى الاستماع إليه عبر الإنترنت نحو 42 مليون مرة في الأسبوع الماضي بإجمالي 95 ألف وحدة.

وبعد 12 أسبوعا متتاليا في صدارة القائمة تراجع ألبوم دريك (فيوز) إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، حيث باع 80 ألف وحدة.

وتحصي قائمة بيلبورد 200 وحدات مبيعات الألبوم ومبيعات الأغنيات (عشر أغان تساوي ألبوما واحدا) والاستماع عبر الإنترنت (الاستماع 1500 مرة على الإنترنت يساوي ألبوما).

ومن الألبومات الأخرى في المراكز العشرة الأوائل على قائمة بيلبورد 200 "أمريكان لاف" لمغني موسيقى الريف جيك أوين، واحتل المركز الرابع بينما جاءت أغنية "ديفينيشن أوف ..." لمغنية موسيقى آر آند بي فانتازيا في المركز السادس و"لاف ريمينز" لمغنية موسيقى الريف هيلاري سكوت وذا سكوت فاميلي في المركز السابع.

وعلى قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس مبيعات الأغاني على الإنترنت جاءت أغنية (كلوزر) لفريق تشين سموكرز في المركز الأول حيث باعت 103 آلاف نسخة.