عاصي الحلاني: لا أحبذ العيش على أمجاد غيري من الفنانين

يستعد الفنان #عاصي_الحلاني لإطلاق ألبومه الجديد في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل وفي جعبته العديد من الأخبار التي خص بها "العربية.نت".

وقد شارك #الحلاني في أكثر من مهرجان هذا الصيف من بينها مهرجان الأشرفية ومهرجانات صور الدولية ومهرجان الأرز، بالإضافة لحفل سيجمعه بالفنانة نوال الزغبي في فندق ببيروت، كما هناك المزيد من المهرجانات التي سيحييها أيضا لما تبقى من موسم الصيف منها مهرجانا طرابلس ورأس أسطا في #لبنان .

وأطلق الحلاني منذ أسابيع أغنية مصورة بعنوان #أحب_الليل وقبل ذلك أطلق فيديو كليب #قومي_رقصيلي_بعد .

وهو في صدد إطلاق ألبومه الجديد الذي يتضمن العديد من الأغنيات المنوعة منها الفولكلور اللبناني والبدوية والرومنسية، وسيكون باللهجات اللبنانية والمصرية والعراقية، وقد أدخل عنصر التجديد في التوزيع الموسيقي والإيقاع على الأغنيات في هذا الألبوم. وقد أطلق منذ أشهر أغنية باللهجة الخليجية وهي #أحلى_الأسامي لكن لن تكون هناك أغنية خليجية في ألبومه الجديد.

وكشف الحلاني أنه يتردد في إطلاق ألبومه الجديد بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية خاصة في سوريا واليمن وغيرها.

يذكر أن الحلاني شارك في أكثر من عمل مسرحي من بينها "أيام صلاح الدين" و"شمس وقمر" كما شارك في مسلسل "العراب"، وهو يتحضر حالياً لعمل مسرحي جديد رفض الإفصاح عنه.

سجل وصوّر الحلاني أكثر من ديو غنائي من بينها ديو مع العملاق وديع الصافي بعنوان "الأمانة" وهو الأهم بالنسبة له لأنه أضاف إلى مسيرته الغنائية على حد تعبيره، وقدم ديو مع كل من الفنانات رويدا عطية وكارول صقر وديانا حداد.

وأكد الحلاني أنه يحرص على التجدد دائما من خلال اختياراته للكلمة الجيدة ونوعية الموسيقى محاولا البحث عن مواضيع أغنيات جديدة وقيّمة لكي تخلد الأغنية أكثر وقت ممكن.

ولا يستسيغ عاصي الحلاني تجديد أغنيات العمالقة كوديع الصافي أو السيدة فيروز لأنه لا يحبذ العيش على أمجاد غيره من الفنانين مع العلم أنه يقدم أغنياتهما في الحفلات، وهو يفضل أن يرسم هوية فنية خاصة به أفضل من أن يقلد أحدا من الفنانين مع العلم أنه متأثر بالفنانين العمالقة، حسب تأكيده.