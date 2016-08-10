غازي حسين.. قاضٍ يواجه التحديات في "خطوات الشيطان"

أعلن النجم القطري القدير #غازي_حسين أنه انتهى منذ فترة قصيرة من إنجاز عمله الدرامي التلفزيوني الجديد #خطوات_الشيطان والذي يجسد خلاله شخصية قاضي يواجه الكثير من التحديات، والمسلسل من تأليف الفنانة #اسمهان_توفيق وإخراج #حمد_البدري .

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت" أشار حسين إلى أنه ينتظر عرض عمله الجديد، معتبراً أن: مسلسل "خطوات الشيطان" يمثل تجربة إضافية لرصيدي وتجربتي وأؤدي فيه شخصية خارج إطار الشخصيات التي درجت على تقديمها حيث عُرفت من خلال شخصية الشرير. وهنا في هذا العمل أقدم شخصية قاض يحكم في قضية كبرى على تاجر مخدرات بالسجن المشدد مما يترتب عليه وفاة هذا المجرم في السجن ليتولى نجله بمهمة الانتقام لوالده عبر خطة جهنمية".

بدور ابن القاضي الذي يعمل محاميا يطل علينا الفنان شهاب جوهر، وبدور ابنة القاضي في المسلسل تطل الفنانة عبير احمد، أما دور ابن القاضي الثالث فيقدمه الفنان مشاري البلام، أما شخصية الابن المجرم فجسدها الفنان محمد الصيرفي.

وحول الدراما القطرية قال الفنان غازي حسين: "تتحرك الدراما القطرية بخطوات هادئة وهي تأتي لتكمل الدراما الخليجية بشكل عام. ويمكن الإشارة إلى حضور عدد بارز من نجوم الدراما القطرية في الأعمال الخليجية ومنهم الفنان صلاح الملا والفنان عبدالله عبدالعزيز بالإضافة طبعا للفنان غانم السليطي وغيرهم من نجوم #الدراما_القطرية الذين يحققون حضورا لافتا".