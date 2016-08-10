"إكسبو 2020" يطلق مسابقة تصوير لشباب الخليج

أطلق #إكسبو_2020_دبي بالتعاون مع #جائزة_حمدان_بن_محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة تصوير ضوئي جديدة مخصصة للشباب بين الـ16 والـ25 من العمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تُعلَنُ أسماء الفائزين بالمسابقة التي ستستمر حتى 30 أيلول/سبتمبر 2016، خلال ملتقى #يوث_كونيكت_2016 المزمع عقده في تشرين الثاني/نوفمبر القادم في #دبي .

وتتضمن المسابقة ثلاث فئات تجسّد كل واحدة منها أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ"إكسبو 2020 دبي" وهي "الفرص والتنقل والاستدامة" التي تنضوي تحت موضوعه الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل". والمقصود بموضوع "الفرص" إطلاق العنان للقدرات والإمكانات الإبداعية للأفراد والمجتمعات من أجل المساهمة في صنع المستقبل. وأما موضوع "التنقل" فيشمل استكشاف وسائل أذكى وأكثر تطوراً وإنتاجية لتسهيل حركة البشر وتواصلهم ونقل السلع وتبادل الأفكار، في حين أن موضوع "الاستدامة" يبحث عن طرق جديدة للتفاعل مع بيئتنا بطريقة تحفظ توازن العالم الذي نعيش فيه.

وستتولى لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن "إكسبو 2020 دبي" و"جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي" مهمة تقييم الأعمال المُشاركة بناءً على مستوى المهارة الفنية ومدى ارتباطها بالموضوعات الفرعية الثلاثة. وسيجري ترشيح 10 أعمال من كل فئة إلى القائمة المختصرة وستُعرَض خلال يومي ملتقى "يوث كونيكت"، حيث سيُعلن عن الصورة الفائزة عن كل فئة خلال حفل خاص لتوزيع الجوائز، وسيحصل كل فائز على كاميرا كانون (EOS 7D Mark II)، إضافة إلى فرصة حضور تدريب عملي في ورشة تمتد ليومين تنظمها "جائزة حمدان" (محاضرات وورش عملية ومشاريع). وستتضمن المسابقة أيضا "جائزة اختيار الجمهور"، حيث سيُدعى الجمهور العام إلى التصويت عبر الإنترنت لصالح العمل المشارك الذي يحظى بإعجابهم.

وبناء على النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الافتتاحية لملتقى "يوث كونيكت" العام الماضي، ستمثل دورة 2016 احتفاءً يمتد على مدى يومين ويضم أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشهد الحدث ورشاً عملية، ومحاضرات مُلهمة، وجلسات حوار تفاعلية في أجواء ترفيهية تفيض بفرص التواصل.

ويتاح للمصورين المتحمسين تقديم أعمالهم عبر الموقع الرسمي لـجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي".