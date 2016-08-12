بعد حفله بسوق عكاظ.. محمد عبده لمحبيه: لم نغب عن بعضنا

غاب الفنان الكبير محمد عبده لسنوات عن الغناء في السّعودية، ليتساءل جمهورُه (لماذا لا يقيمُ فنان العرب محمد عبده حفلات غنائية في وطنه؟)، وكان الجواب في مسرح عكاظ التاريخي في مدينة الطائف (غرب السعودية)، مشاركة في حفل الافتتاح، وإحياءه الليلة الثانية وصوت قلبه يقول لم نغب عن بعضنا.

وقال محمد عبده "لم نغب عن بعضنا نحن على تواصل مع وجدان الشباب، الآن نعود والعود أحمد، أرجو ألا تكون وقفة محارب".

حضر محمد عبده بموسيقاه، وبصمته مؤكّداً أن حنجرته تخلو من تجاعيد زمن مشواره الطويل، وأن خيامَ سوق عكاظ وساحاتِها تدثرت حلة من سلطنة الطرب وسلطانها.

ووجه محمد عبده رسالة للشعب السعودي، مطالباً بالاستمرار في حب الوطن والتضحية والوقوف مع البلد.

وسبب التوافد الكبير والمبكر على الحفلة ليس لمجانية التذاكر، بل كان شوقاً لرؤية محمد عبده واقفاً على أرض سعودية يغنّي.

وتحدث الفنان محمد عبده "للعربية" عن جديده قائلاً "عملت أخيرا على تجهيز 4 أغان، منها "عالي السكوت" و"خريف" وهما على رأس الأغاني وأجملها، ومن ألحان طلال وكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن".