خالد أمين من الصيد في جنوب إفريقيا إلى "فستان العرس"

عاد إلى الكويت الفنان #خالد_أمين قادماً من جنوب إفريقيا بعد رحلة صيد استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع برفقة عدد من الأصدقاء وهو يحضر حالياً لعدد من المشاريع الفنية الجديدة أهمها مسلسل "فستان العرس".

وفي مستهل تصريحه الخاص أشار الفنان خالد أمين إلى أن ازدحام مواعيد العمل خلال الموسم الفني الماضي جعله يفكّر جدياً في البحث عن مناطق جديدة لقضاء إجازة الصيف بعيدا عن الضجيج.

وقال: "قضيت عدة أيام حافلة بالمغامرات من خلال رحلة صيد الى جنوب إفريقيا بصحبة عدد من الأصدقاء، وكنت في لحظة اكتشاف حقيقي وأجواء من المغامرة والتحدي، والصبر في عمليات صيد الطيور ومتابعة الطرائد".

وأضاف: "اعتدت أن أقضي إجازة الصيف في عدد من العواصم الأوروبية لملاحقة كل ما هو جديد في عالم المسرح والفنون البصرية والإبداعية. نظرا لأنني أدرس مادتي التمثيل والإخراج المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية. ولكنني في هذا العام فضلت أن أبتعد عن إيقاع اللهاث إلى محطة تمنحني معادلات جديدة، ووجدت في جنوب إفريقيا طبيعة خلابة".

وعن جديده قال الفنان خالد امين: "أمامي مجموعة من الأعمال الجديدة، أولها عمل مسرحي يتم التحضير له لمهرجان الكويت المسرحي فى ديسمبر المقبل مع فرقة المسرح الشعبي من خلال نص من تأليف الفنان أحمد العوضي.

وعلي صعيد الدراما التلفزيونية، هناك عمل درامي جديد بعنوان "فستان العرس" من تأليف وإنتاج السيناريست حمد بدر ويشارك في البطولة عدد بارز من النجوم من بينهم الفنانة ميس كمر وشهاب حاجية، ويتوقع أن نشرع بتصويره في مطلع سبتمبر المقبل".