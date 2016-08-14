سماح الغندور.. تعيش حالة رعب في "رهف"

تعيش الفنانة الشابة #سماح_الغندور حالة رعب من خلال مشاهد أحدث أعمالها السينمائية #رهف الذي تمت برمجته للعرض اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى في صالات العرض في #الكويت وعدد من دول #الخليج.

عن تجربتها في #فيلم "رهف" قالت الغندور: "قرأت مجموعة من السيناريوهات خلال الفترة الماضية بحثا عن العمل الفني المناسب حتى وجدت ضالتي المنشودة من خلال سيناريو فيلم الرعب "رهف". وأعترف بأنني عشت حالة من الرعب.. سواء عند قراءة السيناريو أو لاحقا عند التصوير، وسيشعر المشاهد بتلك التفاصيل".

والفيلم الجديد من تأليف وإخراج وإنتاج زوج الغندور #مصعب_الفيلكاوي ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم النجم المصري #علاء_مرسي و #أحمد_علي و #فاروق_الشامي و #ناصر_العثمان.

وأضافت: "كلما أستطيع أن أقوله إن جميع شخصيات الفيلم ستعيش حالة من #الرعب التي تأخذ بالتصاعد وبإيقاع مرتفع جدا. وسيكون هذا الفيلم هو عيديتي للجمهور العزيز".

وفي سياق آخر كشفت الغندور أنها تقرأ حالياً "عددا من السيناريوهات الجديدة للموسم المقبل الذي شرعنا بالتحضير له اعتبارا من بداية العطلة الصيفية".