مصر.. 33 حفلاً باليوبيل الفضي لمهرجان القلعة

في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، تنطلق فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والتي تشهد حضوراً خاصاً هذا العام، بمناسبة اليوبيل الفضي للمهرجان حيث تستمر الفعاليات لـ 17 يوماً متصلة حسبما أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار #الأوبرا المصرية، حيث تنتهي في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

حفل الافتتاح ينطلق على مسرح المحكى 1 وفقاً للبروتوكول المتعارف عليه بكلمة لرئيس دار الأوبرا المصرية، وكذلك رئيس مهرجان القلعة، على أن تتم دعوة وزيري الثقافة والآثار من أجل إلقاء كلمتيهما خلال الحفل، وبعدها سيتم تكريم 5 شخصيات شاركوا في نجاح الدورات الخاصة بالمهرجان، وهم المايسترو مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمايسترو شريف محيي الدين مؤسس المهرجان، وكذلك عازف الترومبون طارق الشامي، ومحمد إبراهيم نصر سوليست عازف الكمان بفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وآخر المكرمين هو فوزي عبدالله معد ومنفذ دورات المهرجان لأكثر من 15 عاما.

دورة هذا العام تشهد تقديم 33 حفلاً فنياً مجانياً يشارك فيها مجموعة مميزة من العازفين والمطربين والفرق الفنية، على أن تكون الفقرة الفنية في حفل الافتتاح لفريق "القطط الصغيرة" الذي حقق شهرة كبيرة في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يتم إحياؤه أخيراً على يد عدد من مؤسسيه.

وأكدت رئيسة دار الأوبرا أن المهرجان منذ انطلاقه عام 1990 صار المتنفس الوحيد لعامة الشعب، مشيرة إلى أن المهرجان ولد بفكرة للمايسترو شريف محيي الدين الذي رأى ضرورة نقل فنون الأوبرا إلى الجمهور المصري الذي لا يتمكن غالبيته من حضور العروض بالأوبرا.

حفلات #مهرجان_القلعة هذا العام تقام على مسرحين بمحكى القلعة، حيث تنطلق حفلات المسرح الأول في الثامنة مساء ويشارك فيها مجموعة من العازفين والفرق الغنائية من بينهم عازف البيانو عمرو سليم والمنشد علي الهلباوي وفرقة أيامنا الحلوة.

فيما تنطلق الحفلات على المسرح الثاني في العاشرة مساء ويحييها نخبة من نجوم #الغناء بمصر والوطن العربي أبرزهم علي الحجار ومدحت صالح و #إيمان_البحر_درويش ومحمد الحلو وخالد سليم والتونسية غالية بن علي، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من نجوم برنامج "Arab Idol" في مواسمه السابقة هم أحمد جمال وكارمن سليمان ومحمد رشاد.