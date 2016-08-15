أسيل عمران: لست مستعدة للزواج من جديد

أكدت النجمة #أسيل_عمران أنها غير مستعدة للزواج من جديد، نافيةً إمكانية عودتها لطليقها #خالد_الشاعر.

وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "صباح العربية" اليوم الاثنين، أوضحت أسيل عمران خلفيات فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وفهمه البعض على أنه رسالة للشاعر. إلا أن أسيل نفت ذلك، شارحةً أنها كانت ترد على سؤال من إحدى متابعاتها التي طلبت نصيحتها للتغلب على الاكتئاب بعد تعرضها للإجهاض.

وأكدت أسيل أنها لم تكن توجه في الفيديو رسالة لطليقها، خاصةً وأنه مرت سنتان على طلاقها. وفي هذا السياق، كشفت أنها تتحاشى الرد على أسئلة متابعيها الخاصة بطلاقها، مضيفةً: "الموضوع انتهى. أنا مليت".

ووصفت خالد الشاعر أنه "زميل لا أكثر ولا أقل"، مشدداً على أنه "لا مجال للعودة" بينهما.

وأكدت أن "الزواج مرحلة جميلة مرّت بحياتي بسلبياتها وإيجابياتها وانتهت.. أما بالنسبة للمرحلة القادمة، فلا يحق لأحد أن يسألني متى سأتزوج من جديد"، موضحةً أن "ليس كل امرأة طموحها الزواج في أي وقت كان في حياتها"، إن الأمر يتم عندما يشعر المرؤ أنه مستعد لذلك.

وفي سياق آخر، وعن عودتها للغناء بعد توقف دام 4 سنين، قالت إنها أرادت أن تعمل عملا يلفت الانتباه. وأوضحت أنها سجلت الأغنية في المغرب وصوّرت الكليب في دبي. وقد تنوّعت ردود الأفعال بين الإيجابي والسلبي، لكن الأغنية وكليبها أبرزا شخصيتها.