حضور كبير بحفل مروان خوري في اختتام مهرجان الحدث

اختتم الفنان مروان خوري مهرجان الحدث في ليلته الثالثة، وذلك في ظل حضور جماهيري كبير من معجبيه، الذين توافدوا من عدة مناطق لبنانية بالإضافة إلى حضور كبير أيضا لوسائل الإعلام.

أدى خوري مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، من بينها "كل القصايد"، "قصر الشوق"، "خدني معك"، وأغنيات المسلسلات منها أغنيات "قلبي دق"، "مش أنا"،" العد العكسي"، وقد غنى "قلبي دق" مرتين نتيجة للتفاعل الكبير لجمهور حفظ الأغنيات عن ظهر قلب، ورددها مع مروان وسط تصفيق وحماس كبيرين.

وفي جعبة مروان العديد من الحفلات والمهرجانات في منطقتي الذوق وعالية في لبنان، وخارج لبنان في تونس والجزائر.

ويحضر خوري ألحاناً لعدد من الفنانين من بينهم الفنانة ماجدة الرومي، وأطلق أخيراً أغنية "مدرسة الحب" من كلماته وألحانه وغنائه.