ساعات تصلح كهديّة مثالية في العيد

تشكّل الساعات إحدى الهدايا المثالية في العيد، ولذلك تواظب دور الساعات العالمية على تقديم جديدها في استقبال المواسم واقتراب حلول الأعياد. فيما يلي اختارت "العربية نت" مجموعتين من الساعات النسائية تصلح أن تكون هدايا مناسبة في العيد تعرّفوا عليها فيما يلي:

ساعات Versace DV25

تحتفي هذه المجموعة من الساعات باليوبيل الفضّي على إطلاق Versace خطّها في صناعة الساعات. وهي تتميّز بتصميمها المبتكر الذي يجسّد بامتياز هويّة العلامة من خلال الحلقة الخارجية المزدانة بنقشة المفتاح اليوناني إلى جانب مجموعة من الأزرار اللامعة.

تتوفر التشكيلة المخصّصة للسيدات من هذه #الساعات الأيقونية في 6 نسخ تتميّز كلّ منها بعلبة قطرها 36 ملم مطليّة بالذهب، ميناءها أبيض من عرق اللؤلؤ أو أحمر بتأثير يوحي بأشعّة الشمس، أما سوارها فمن المعدن الذهبي أو من جلد التمساح باللون الأحمر. وهي تتوفر بنسخة مميّزة مطليّة بالذهب الرمادي و #سوار عريض باللون الأحمر الداكن مصنوع من جلد الأفعى مع حزام إضافي من جلد العجل رماديّ اللون.

ساعات Cuore Ferragamo

تتميّز بالمينا الفريد الذي يزدان بتفصيل برّاق على شكل قلب مطليّ بالذهب، أو الفولاذ، أو باللون الأحمر، والمينا مزوّد بتقنيّة حائزة على براءة اختراع تمكّنه من النبض مرة كلّ ثانية مع انقسام الشكلين المكوّنين له واتحادهما من جديد.

يحتوي الغطاء الدائري لهذه الساعة على #مينا فضّي ويتموضع عقربا الساعات والدقائق خارج مركز المينا ضمن دائرة مرصّعة بالماس. وتتوفر هذه الساعات بهيكل معدنيّ ثنائيّ اللون أو بحزام مصنوع من جلد العجل متاح بلون واحد أو بعدة ألوان تتضمن تدرجات: الأصفر، الأسود، الأحمر، البنفسجي، الوردي والرمادي.