نجوم ذا فويس كيدز يشاركون كاظم الساهر الغناء في إهدنيات

أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً ضمن مهرجان إهدنيات في شمال لبنان، حيث استقبله الجمهور بالهتاف مما اضطر إدارة المهرجان إلى توسيع المدرج.

بدأت السهرة بأغنية "أراضي خدودها" ثم كرت سبحة الأغنيات، من قديمه "ها حبيبي" و"أشهد"، ومن جديده "يا رب قلبي لم يعد كافياً" و"أجمل ما في الكون"، فأخذ كاظم جمهوره إلى "أي أرض يشاء"، ثم كانت دعوة للحب في أغنية "أحبيني" بعيدا عن أوطاننا التي شبعت من الموت في رسالة سلام وحب وأمل للوطن العربي.

في قلب إهدن غنى الساهر "بغداد" ثم أغنية "يا رايحين لبنان"، لتأتي بعدها أغنية مسك الختام "زيديني عشقاً".

غنى كاظم أكثر من ساعتين ونصف تواصل خلالهما مع الجمهور ولبّى مطالب معجبيه الذين التقط كثيرون منهم صوراً معه.

رافق الساهر في هذا الحفل نجوم "ذا فويس كيدس" ومن بينهم المشتركة لين حايك.