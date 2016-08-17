المؤلفة رولينج تعود لعالم هاري بوتر بسلسلة قصص قصيرة

تبحر المؤلفة البريطانية جيه.كيه. رولينغ مرة أخرى في عالم "هاري بوتر" لتخرج بسلسلة قصص قصيرة عن بعض شخصياتها في سلسلة الخيال الشهيرة.

وقالت اليوم الأربعاء دار بوترمور التي أسستها رولينغ للنشر والتجارة الإلكترونية إنها ستصدر ثلاثة كتب إلكترونية قصيرة اعتبارا من السادس من سبتمبر.

وتضم المجموعة الجديدة التي تحمل اسم "بوتر مور بريزنتس" كتابات لرولينغ لصالح بوترمور دوت كوم وقصصا جديدة عن شخصيات بوتر.

وستكون الكتب الإلكترونية الجديدة متاحة على موقع بوترمور ولدى بائعي الكتب الإلكترونية.

والقصص الجديدة أحدث حلقة في علامة هاري بوتر التي تضم سبعة كتب وثمانية أفلام وثلاث حدائق ترفيهية ومسرحية في لندن بيعت كل تذاكرها بعنوان "هاري بوتر أند ذا كيرسد تشايلد".