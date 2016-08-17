بعد تدهور صحته.. الفنان أبو بكر سالم في تحسن مستمر

طمأن أحمد نجل الفنان القدير أبوبكر سالم بالفقيه جمهور ومحبي والده بأن حالته الصحية تشهد كثيرا من التحسن على مدى اليومين الأخيرين، حيث يواصل علاجه في أحد المستشفيات بمدينة ميونيخ الالمانية التي كان قد وصلها منذ 5 أيام في رحلة علاجية روتينية انتكس خلالها، مما دفع الهيئة الطبية لنقله إلى غرفة العناية المركزة لسلامته وتأمين علاجه، بعيدا عن كثافة الحضور الذي راح يتوافد للاطمئنان عليه.

وقد نشر صباح اليوم على حساب الفنان الكبير أبوبكر سالم في الانستغرام جملة جاء فيها "أبشركم أن صحة أبو أصيل إن شاء الله تشهد تحسنا مستمرا، وإن نسبة التحسن أكثر من 90% بفضل من الله ومنته ثم بفضل دعواتكم الكريمة"، كما أرفقت صورة حديثة للفنان أبوبكر سالم بصحبة الطبيب الاستشاري الألماني الذي يشرف على حالته الصحية.

يذكر أن الفنان الكبير كان قد أجرى عملية القلب المفتوح منذ أربعة أعوام في ذات المستشفى الألماني الذي يواصل به علاجه هذه الأيام، وترافقه زوجته أم أصيل ونجله أحمد.

كما وصل إلى ميونيخ نجله الأكبر أصيل، قادما من لندن حيث أحيا حفلا مشتركا مع الفنان عبدالله الرويشد.

وقال الرويشد في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إن صحة "أبو أصيل" في تحسن إيجابي، وإنه تجاوز العارض الصحي الذي تعرض له خلال رحلته إلى ميونيخ وهو يتعافى، وقد وصفه الرويشد بـ"الاستاذ المعلم".