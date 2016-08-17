سماح: الحجاب لم يعقني عن التمثيل!

أكدت الفنانة السورية سماح أن الحجاب لم يعقها عن ممارسة نشاطها الفني.

وقالت إنها تستعد للمشاركة في النسخة الأولي لمهرجان الكوميديا الأول في الكويت من خلال مسرحية "صدى الصمت" التي كانت قد فازت بجائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي في يناير 2016.

وقالت سماح "منذ تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية لم أشعر بأي لحظة أن "الحجاب" أخر مسيرتي الفنية.. وفيما يخص قلة أعمالي الدرامية التلفزيونية، فإنها مقرونه بنوعية الشخصيات والأدوار التي تعرض عليّ".

وتابعت "حتى الآن لم أجد النص أو السيناريو المناسب الذى يعيدني إلى الدراما التلفزيونية، ولكن وجدت تلك الضالة في العروض المسرحية والإذاعية".

وعن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشارقة الخليجي إنه إنجاز رائد للحركة المسرحية في دولة الكويت.