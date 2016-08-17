نجم "آراب آيدول" السعودي يتعرض لجلطة

تعرض نجم آراب آيدول السعودي فارس المدني لجلطة في الدماغ دخل على إثرها المستشفى وأجرت "العربية.نت" اتصالاً هاتفياً بشقيقه الأكبر (حسين المدني)، وبين أنه يرقد في أحد مستشفيات المدينة المنورة نتيجة تعرضه لجلطة في الدماغ لا يعرف سببها ولكنها جاءت بصورة مفاجئة وحيرت الأطباء على حد وصفه، مطمئناً محبيه على وضعه الصحي.

وأكد أن "حالته الآن مستقرة، بحسب ما أخبرنا به الأطباء، ومتوقع خروجه قريباً بعد تجاوزه الأزمة".

وعن تأثير الجلطة على النطق، قال: "في البداية أثرت عليه، ولكن الآن يتكلم بشكل طبيعي بعد أخذ مسيلات الدم والمغذيات إضافة إلى العناية الطبية.. والحمدلله على كل شيء".