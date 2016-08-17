"المزواجي" ترجع زهرة الخرجي إلى مسرح الكبار

تعود الفنانة زهرة الخرجي إلى المسرح بعد انقطاع طويل من خلال المسرحية الكوميدية الجديدة "المزواجي"، التي ستقدم ضمن عروض مهرجان الكوميديا الأول في الكويت في سبتمبر المقبل.

وقالت زهرة الخرجي إن هذه المسرحية بأسلوب كوميدي ساخر قضايا الزواج وبالذات موضوع تعدد الزواجات تحت الكثير من الأسباب والمبررات.

ويشارك في هذا العمل الذي يخرجه خالد الراشد، وكتبته الشابة تغريد الداوود، النجم الكوميدي ولد الديرة، بالإضافة للفنانة انتصار الشراح التي كانت قد شاركت زهرة الخرجي في عدة أعمال في بداياتها الفنية.

وعن سبب ابتعادها على المسرح قالت الخرجي: "الأمر مرتبط بنوعية الأعمال التي عرضت عليّ خلال الفترة الماضية فجملة التجارب التي قدمتها في الفترة المنصرمة كانت من عروض مسرح الطفل وكان آخرها مسرحية "جوزة والشريرة زوزة " مع المخرج الدكتور مبارك المزعل. بينما لم يتوفر لي النص والشخصية المتميزة في مسرح الكبار، وقد وجدت ضالتي في مسرحية "المزواجي" لعمقها في الطرح وأيضا نوعيتها وقبل كل هذا الرغبة في المشاركة في أعمال الدورة الأولى لمهرجان الكوميديا، والذي نعول عليه كثيرا في تحقيق حراك مسرحي إضافي لرصيد المسرح في دولة الكويت.

وعن جديدها التلفزيوني قالت زهرة الخرجي: "يعرض لي حاليا مسلسل "أوراق من الماضي" بمشاركة الفنان القطري عبدالعزيز جاسم. كما صورت مسلسل "غمز البارود" في دبي مع الإماراتي أحمد الجسمي وفؤاد علي وعدد آخر من النجوم.