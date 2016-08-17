"قاري" يضع السينما السعودية على خارطة المهرجانات

استطاع فيلم " #قاري" القصير للمخرج السعودي #محمد_سلمان وضع السينما السعودية على الخارطة العالمية لمهرجانات عدة رغم ميزانيته البسيطة، وحصل الفيلم على جائزة أفضل مونتاج في مهرجان مالطا الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان هوليوود لسينما من العالم، وتم عرضه أخيراً في مهرجان وهران السينمائي في الجزائر.

واعتمد المخرج السعودي الشاب محمد سلمان على أهالي قرية بأكملها في شرق #السعودية وتحديداً في منطقة القطيف ليكونوا فريقاً في هذا العمل السينمائي، ويؤدوا أدوارهم دون خبرة تمثيلية مسبقة، وكان ذلك دافعا رئيسيا لتغييب الحوار في هذا الفيلم الذي كتبته وفاء عبدالله، حيث تحدثت الصورة عن حياتهم البسيطة المعتمدة على "القاري" الذي يخدم أهالي القرية كل بحسب احتياجاته. و"القاري" هي عربة يد كانت تستخدم في نقل البضائع.

وتجسدت الكوميديا في حياة أبطال العمل الذين يجمعهم "القاري"، وتتمحور حوله حياة أهالي القرية البسيطة. ونقل مخرج العمل صورة غير نمطية عن حياتهم الواقعية. وهو يأمل في عرض الفيلم بأكثر من مهرجان سينمائي عالمي ليكون خير ممثل للسينما السعودية.