"مسرح مصر" ينافس بعروض للعرائس في عيد الأضحى

يبدو أن النجاح الذي حققته عروض "مسرح مصر" التي يقدمها أشرف عبد الباقي وفرقته في القاهرة، وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر"، دفع صناعه إلى توسيع النطاق الخاص بالعروض المسرحية. وذلك بعدما قرروا تدشين قسم خاص بعروض العرائس تحت مسمى "مسرح مصر للعرائس"، حيث يكون الجمهور المستهدف هو الأطفال.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد صادق الصباح منتج العروض، أن هناك بالفعل قسم خاص لعروض عرائس الأطفال، مشيرا إلى أنها ستنطلق في عيد الأضحى الشهر المقبل.

وأوضح الصباح الذي يتواجد في لبنان بالوقت الحالي من أجل قضاء اجازته، أن هناك خبيرا أجنبياً قدم إلى مصر بالفعل من أجل تصميم العرائس الخاصة بالعروض، كما أكد أنه على مستوى الكتابة والنصوص فهناك أكثر من موضوع تم الاتفاق عليه.

أما في ما يخص موعد العروض وهل ستقدم على مسرح آخر غير الذي تقدم عليه عروض "مسرح مصر"، خاصة وأنها ستستمر طيلة عيد الأضحى، فقد أكد الصباح أن العروض الخاصة بالعرائس ستقدم على نفس المسرح، ولكن في توقيت مختلف حيث ستكون في الصباح، خاصة وأن الجمهور المستهدف مختلف عن الجمهور الخاص بالعروض التي يقدمها عبد الباقي وفرقته.

ومن المنتظر أن يعود صادق الصباح إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم الكشف عن باقي التفاصيل الخاصة بالعروض في الأيام المقبلة، وكذلك المواعيد الخاصة بطرح التذاكر للجمهور.

وستكون هذه العروض هي الثانية التي يقدمها "مسرح مصر" بعيدا عن عروض أشرف عبد الباقي وفرقته، وذلك بعدما قدموا قبل أشهر مسرحية "علي بابا" التي قام ببطولتها سامح حسين ومجموعة من أطفال برنامج "The Voice Kids" والتي كانت مخصصة للأطفال، وذلك بعد انتهاء عروض الموسم الأول من "مسرح مصر".

