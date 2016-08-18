سيرين عبد النور تجمع الغناء والتمثيل في "بحبك يا مهذب"

أطلقت الفنانة والممثلة #سيرين_عبد_النور أغنيتها المصورة #بحبك_يا_مهذب عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، أبرزت فيه مهاراتها التمثيلية.

الأغنية من كلمات وألحان #سليم_عساف والتوزيع لـ #طوني_سابا وتعاونت فيها مع المخرج #حسن_غدار.

تم التصوير على مدى يومين في منطقة البترون وسط أجواء بحرية ساحرة عكست طابع المدينة.

تنقلنا الأغنية معها إلى عالم جميل يعيش فيه الحبيبان قصة حب خجولة حيناً وعاصفة أحياناً أخرى. وتظهر سيرين في أربع إطلالات ناعمة وقد اعتمدت البساطة للتماشي مع القصة التي تدور أحداثها في شوارع وبيوت ومقاهي مدينة بحرية ينتقل إليها شاب جميل تسعى وراءه شابات المدينة.. إلا أنه يعيش مع سيرين قصة رومانسية بامتياز.

وعن الـ #فيديو_كليب قال المخرج حسن غدار لـ"العربية.نت" إنه حاول إبراز صورة الممثلة عند سيرين، فأظهرت "جرأة مهذبة وغير مبتذلة ورقصت بشكل محترم وراقٍ وجريء في آن من دون أن تخدش حياء المشاهد، وأبدت احترافية عالية وتجاوباً تاماً خلال التصوير".

يذكر أن سيدريك حداد اهتم بأزياء #سيرين وفيكتور كيروز بالشعر وكوليت إسكندر بالماكياج.

