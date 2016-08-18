عارض صحي يداهم الفنان القطري عبدالعزيز جاسم في لندن

خضع النجم القطري عبدالعزيز جاسم لفحوص طبية مكثفة خلال إجازته السنوية الصيفية في العاصمة البريطانية لندن، حيث داهمته متاعب صحية في المرارة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال الفنان عبدالعزيز جاسم إنه تجاوز العارض الصحي بفضل #الرعاية_الصحية التي حظي بها والإجراءات السريعة التي تمت إثر نوبة الألم الحاد بسبب انفجار في المرارة.

وقال لـ"العربية.نت" أستطيع أن أطمئن #جمهوري الحبيب في كل مكان بأنني قد تجاوزت العارض الصحي وخرجت من المستشفى مساء أمس الأول.

وأثمن كل الاتصالات التي جاءتني للاطمئنان، وسوف أتابع جوانب من إجازتي وإن كنت سأختصر بعضا منها بناء على #نصائح_الأطباء لشيء من الراحة.

وكان الفنان القطري عبدالعزيز جاسم قد وصل إلى لندن مع نجله وعدد من أفراد أسرته لقضاء جانب من إجازته الصيفية والتحضير لعدد من المشاريع الفنية الجديدة.

كما كان قد عرض له خلال #الموسم_الرمضاني الماضي مسلسل "حالة خاصة" إلى جوار الفنانين هيا عبدالسلام وفؤاد علي وحسين المهدي. وخلال عيد الفطر الماضي مسرحية "طار الوزير" والتي يحضر لإعادة تقديمها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في #الدوحة.