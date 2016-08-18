للمرة الأولى.. "جيل" ينطق فناً سعودياً بسان فرانسيسكو

للمرة الأولى، تستضيف مدينة #سان_فرانسيسكو الأميركية، المعرض الفني السعودي المعاصر، بعنوان #جيل الذي يستعرض مجموعة أعمال لفنانين سعوديين.

ويهدف المعرض إلى تقديم خطاب ثقافي من خلال أعمال هؤلاء الفنانين، ويحتوي على أدوات وعدة معرفية معاصرة كونية تساعد على خلق أرضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الثقافات.

وفي هذا السياق، قال مؤسس #ستوديو_غارم #عبدالناصر_غارم : "يقوم الفنانون بتقديم نموذج فكري وإدراكي جديد (بارادايم) من خلال عرض مفاهيم ومصطلحات تعتبر أدوات عمل الفكر المستقل التي تتعامل مع الفن، ليس من زاوية الفن والمجتمع ولا من زاوية الفن في المجتمع بل من زاوية الفن كمجتمع".

وتحاكي اللوحات المعروضة معالجة المعايير الثقافية وأثرها المجتمعي، والوصول مباشرة إلى سد الفجوة للحدود السياسية والأيديولوجية الأكثر إثارة للجدل في عصرنا.

ويمثل هذا المعرض فرصة فريدة لجمهور مدينة سان فرانسيسكو للدخول في حوار هادف مع هؤلاء الفنانين في هذا الوقت، وذلك بريادة وقيادة الدكتور خالد اليحيى، مدير البرامج في #مركز_الملك_عبد_العزيز_الثقافي الذي قال إن هذه المعارض تساعد في خلق ثقافة ميالة إلى التقدم وتساعد الحكومات في التطور لمجتمعاتها من خلال تكوين بيئة فكرية تحقق التنمية المستدامة.

والفنانون المشاركون بالمعرض، هم: #ساره_أبو_عبدالله و #عبدالناصر_غارم و #عهد_العمودي و #عجلان_غارم و #مسامير_أحمد_عنقاوي و #نجود_العنبري_راشد_الشعشعي و #شاويش_منال_الضويان و #دانه_عورتاني و #ظافر_الشهري و #أيمن_يسري .