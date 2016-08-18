مصر.. دور العرض تستقبل آخر أعمال الراحل حسين الإمام

رغم مرور عامين على رحيل الفنان حسين الإمام، تستعد دور العرض المصرية لاستقبال آخر أفلامه والذي يحمل اسم "زي عود الكبريت" الذي تولى هو للمرة الأولى والأخيرة عملية إخراجه، وشاركه بطولته سحر رامي.

الفيلم يشارك في بطولته 21 فنانا لم يلتقوا من قبل، حيث تظهر فاتن حمامة ومحمود المليجي وعماد حمدي وحسين رياض ونور الشريف وغيرهم في قصة ابتكرها حسين الإمام وأشرف على تنفيذها، على أن يكون متاحا للجمهور في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، كشفت سحر رامي عن كون الفكرة الخاصة بالفيلم متواجدة لدى حسين الإمام منذ أن كان صغيرا، وقام بالفعل بتنفيذها فيما يخص الأفلام التي يمتلكها، وهي التابعة لشركة والده حسن الإمام للإنتاج.

وأوضحت سحر رامي أن الفيلم وضع له الراحل إطارا دراميا يجمعها به، على أن يظهر باقي الأبطال بمشاهد قدموها في أفلام قديمة وتم عمل مونتاج لها، بحيث تكون مناسبة للقصة الجديدة ولا يشعر المشاهد أن لها علاقة بالأفلام التي قدمت فيها من قبل.

وأكدت سحر رامي أنه كانت هناك تجربة لستيف مارتن من قبل، بعدما قام بعمل قصة من خلال مشاهد لأفلام فترة الأربعينيات وشارك بنفسه فيها، مشيرة إلى كون الأمر يحتاج في المقام الرئيسي إلى ذاكرة سينمائية ومجهود ضخم في تقطيع الأفلام، مؤكدة أن ذلك استلزم مجهودا جبارا من قبل الفنان الراحل الذي قام بكتابة القصة الخاصة بالفيلم، وتوقع أن يتطلب الأمر مجهود ضخما.

وأشارت سحر رامي إلى كونها شاركت في الفيلم بالتمثيل والإنتاج، موضحة أن عملية التصوير لم تستغرق أكثر من 10 أيام، إلا أن المونتاج وكتابة السيناريو امتد إلى عام كامل.

الفيلم انتهى قبل عامين، وشاهده الراحل محمد حسن رمزي قبل وفاته، حسب ما أكدت سحر رامي، وأوضحت أنهم بعد رحيل حسين الإمام قاموا بإجراء تعديل على التيتر الخاص بالفيلم، حيث كان الراحل يضع إهداء إلى والده حسن الإمام وزمن الفن الجميل، ولكن شاء القدر أن يقوم يوسف نجل حسين الإمام بعمل إهداء من الحفيد إلى الأب وإلى الجد، كما تم حذف بعض المشاهد من العمل.

واختتمت سحر رامي تصريحاتها بكونها تتمنى أن يظل الفيلم في دور العرض حتى عيد الأضحى، وأن تحقق فكرته النجاح لدى الجمهور، خاصة أن الفيلم سيباع للقنوات الفضائية بعد عرضه سينمائيا.