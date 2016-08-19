فارس كرم يغني في مسقط رأسه جزين

استقبل الجمهور في منطقة جزين الفنان فارس كرم، وهو ابن هذه المنطقة، فقدم التحية السنوية المعتادة لجمهوره هناك، ثم أحيا حفلاً فنياً غصت مقاعده بالساهرين الذي قارب عددهم أربعين ألفاً في ليلة قلّ ما يشهد لبنان مثلها.

قدم كرم أجمل أغنياته وسط هتافات وشعارات وزغاريد تعبر عن فرح الحاضرين وفي أجواء صاخبة طغت عليها حلقات الدبكة التقليدية وأجواء السهر اللبناني.

فارس قدم حفلاً إستثنائياً جمع خلاله بين الأغنية التراثية والأعمال الخاصة الجديدة ثم رحب بالحاضرين معبراً عن سعادته الكبيرة بلقائهم ومعتبراً أن الغناء في جزين بين أهله متعة لا مثيل لها، ثم غنّى "التنورة"، و"الأرجيلة"، و"شارع الحمرا"، و"العاصمة"، و"بلا حب بلا بطيخ".

في جعبة كرم المزيد من المهرجانات والأنشطة بين عينطورة المتن والرميلة وعرمون في لبنان وحفلات في الأردن وأبو ظبي وقطر ومسقط.