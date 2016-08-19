"المساي بالموبايل".. القبائل مختلفون ومتحضرون

في الصباح الأول كانت قبائل "المساي" على مرمى بصر فريق #أيام_أفريقية ولا يعرف الفريق ما الذي ينتظره، مفاجأة أم مفاجآت؟.

أثناء توثيق حياة "المساي" مع الدكتور #عيد_اليحيى بدأ صوت الرعد بالارتفاع أكثر فأكثر وبدا أن المطر على موعد هذا المساء.

وتحول الصباح المشرق إلى ليل عاصف ممطر في لحظات، وحين شعر الفريق بالخطر تجمّع المساي تحت شجرة ضخمة ومعمّرة حينها تجلت أولى قواعدهم الذهبية حيث قال أحدهم: "نحن لا نفعل ما تفعلون، في ساعة الخطر نتجمع كلنا فنشعر بالأمان".

وهذا التقرير يأتي ضمن السلسلة المسماة #المساي_بالموبايل وهي تقارير قصيرة صُوِّرت بكاميرا الهاتف الذكي وبجودة تقارب الكاميرا المحترفة، وتعرض مرافقةً للسلسلة الوثائقية أيام أفريقية التي يبدأ بثها الجمعة 19 أغسطس/آب في 2:30 بعد الظهر توقيت السعودية 11:30 غرينتش.