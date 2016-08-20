أعمال جديدة تعيد راشد الماجد للساحة الفنية

يعود الفنان السعودي، راشد الماجد، بعد فترة غياب، إلى الساحة الفنية عبر حفنة من الأغاني والحفلات التي انطلقت منذ أسابيع قليلة.

وحرص الماجد أن تتزامن عودته مع عدد متميز من الأعمال الغنائية التي يتعاون خلالها مع عدد بارز من صناع الأغنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي أغنية "أحتاج لك" ضمن هذا الجديد بالتعاون مع الشاعر الغنائي الكويتي، خالد البذال، والملحن حمد القطان، وتوزيع موسيقي لسيروس.

كما قدم أغنية "ما كنت أدري" بالتعاون مع الفنان الإماراتي فايز السعيد.

كذلك أطلق ديو غنائي جديدا مع الفنان الإماراتي أحمد الهرمي، بعنوان "الخسران"، من كلمات أحمد العلوي، وألحان الهرمي.

ويتضمن جدول أعمال الفنان راشد الماجد مواعيد لحفلات غنائية عدة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في آب/أغسطس الحالي وأيضاً خلال إجازة عيد الأضحي المبارك وحتى نهاية موسم الصيف الحالي في أيلول/سبتمبر المقبل. وسيقوم في الوقت ذاته بتصوير عدد من أعماله الجديدة في مدن عربية وأوروبية.