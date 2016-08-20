تكريم نجلاء فتحي بأولى دورات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تحتضن محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر مهرجانا سينمائيا جديدا للمرأة تقام أولى دوراته في فبراير 2017 وهو العام الذي خصصته مصر عاما للمرأة.

وقال منظمو "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، الجمعة، في مؤتمر صحافي إن الدورة الأولى للمهرجان ستقام في الفترة من 21 إلى 28 فبراير القادم.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان: "كان هذا المهرجان مجرد فكرة بيني وبين صديقي الكاتب الصحافي حسن أبو العلا سعينا إلى تحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع".

ويشمل المهرجان ثلاثة برامج هي برنامج الأفلام والبرنامج الموازي وبرنامج صالون المنتجين.

وينقسم "برنامج الأفلام" إلى مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة سواء الروائية أو التسجيلية أو التحريك والتي تتجاوز مدتها 60 دقيقة والثانية للأفلام القصيرة والتي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة.

وصممت جائزة المهرجان على شكل إيزيس ربة القمر والأمومة عند قدماء المصريين.

ويقيم المهرجان ضمن أنشطته ورشتي عمل إحداهما في التصوير ويقدمها المخرج محمد حمدي، والأخرى في الرسوم المتحركة ويقدمها أشرف مهدي أستاذ التحريك بكلية الفنون الجميلة.

وقالت الممثلة والمنتجة إلهام شاهين التي اختيرت رئيسة شرفية للمهرجان: "فور أن عرض علي أن أكون رئيسة شرف المهرجان فرحت جدا لأني شعرت أن هذا جزء من قضيتي فعلا .. هذا المهرجان سيحقق لي جزء مما أحلم به".

وأضافت: "أتمنى أن نهتم بقضايا المرأة لأنها همشت فعلا في الفترة الأخيرة وأصبحت معظم الأفلام تعتمد على الرجل أكثر من المرأة.. وعند تقديم المرأة في الفيلم تكون في إطار قضايا فردية لا تمثل السيدة المصرية".

ويكرم المهرجان في دورته الأولى الممثلة المصرية نجلاء فتحي إضافة إلى فنانة أخرى أجنبية لم يكشف عن اسمها بعد.

وأكدت فتحي (64 عاماً) التي أصيبت بمرض الصدفية قبل أكثر من عام وخاضت رحلة علاج طويلة خارج مصر إنها ستكون حاضرة في المهرجان لاستلام درع التكريم.

ويعرض المهرجان في حفل الافتتاح الفيلم المصري (ليلى بنت الصحراء) إنتاج عام 1937 بطولة وإخراج بهيجة حافظ.

وقال منظمو المهرجان إن اختيار هذا الفيلم تحديدا جاء بمناسبة مرور 80 عاما على إنتاجه وكون منتجته وبطلته ومخرجته امرأة إضافة

إلى أنه لم يحظ بمشاهدة جماهيرية واسعة من قبل.