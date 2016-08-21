انتصار الشراح تصل الرياض للمشاركة في "باب الحريم"

وصلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العاصمة السعودية للمشاركة في بطولة المسرحية الاجتماعية الكوميدية الجديدة "باب الحريم" التي ستنطلق عروضها اعتبارا من اليوم الأحد على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض لمدة ثلاثة أيام.

وثمنت الفنانة انتصار الشراح الدور الذي يقوم به المسرح النسائي في المملكة العربية السعودية لتطوير العلاقة مع المسرح، وأيضا التصدي للعديد من القضايا الاجتماعية النسائية المحورية.

وأشارت الشراح في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن مسرحية "باب الحريم" من تأليف مشعل الرشيد وإخراج لورين عيسى، ويشارك في بطولتها عدد متميز من نجمات الوسط الفني في دول مجلس التعاون، ومنهن الفنانات مني شداد وأغادير السعيد وأسماء الحسن وسلافة القاص.

وتتناول المسرحية وفقا للشراح، مجموعة من القضايا الاجتماعية والنسائية على وجه الخصوص. ومن خلال حكايات عدة شرائح نسائية مع التركيز على التناقضات السلبية التي تعيشها كل منهن.

وأعربت انتصار عن سعادتها بالنص، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المسرح النسائي في المملكة العربية السعودية بالذات على صعيد تصديه لجملة من القضايا الاجتماعية، وأيضا تطوير العلاقة بين المسرح ونصف المجتمع. كما اعتبرت العرض بمثابة الفرصة الحقيقية للتواصل مع الجمهور السعودي.

وعلى صعيد آخر، أشارت الفنانة الشراح إلى أنها وفور عودتها من الرياض ستشرع بإعادة بروفات مسرحية "سكة سفر" التي تجمعها من جديد مع النجم الكوميدي داوود حسين.

وكانت هذه المسرحية قد حققت نجاحا كبيرا عند عرضها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر الماضي، وستعاد عروضها مجددا في عيد الأضحى، والمسرحية تأليف مريم القلاف، وإخراج وإنتاج محمد الحملي.