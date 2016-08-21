توقيع شراكة بين Ooredoo ومجموعة "MBC"

أبرمت Ooredoo شراكة مع "مجموعة MBC" مدتها 7 سنوات، تحصل بموجبها الأولى على الحقوق الحصرية لبث مجموعة من قنوات MBC في قطر بتقنية HD فائقة الدقة، ما يمنح عملاء خدمة Ooredoo tv القدرة على الاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى الدرامي الخاص بـ MBC، وأبرزه مسلسلا "باب الحارة"، و"عمر".. إلى جانب برامج الترفيه والمواهب الرائدة، مثل: "Arab Idol"، و"the Voice"، و"Arabs Got Talent"، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطــر: "ستُمكن هذه الشراكة خدمة Ooredoo tv من توفير تغطية حصرية بتقنية HD فائقة الدقة للعملاء في قطر، تشتمل على أشهر البرامج والمسلسلات في العالم العربي. ويُعد ذلك إنجازاً كبيراً وإضافة مهمة لما نوفّره من خدمات الترفيه، في الوقت الذي نسعى فيه إلى توفير أفضل محتوى يرغب عملاؤنا في الحصول عليه، وبأفضل جودة للصورة وأوسع تشكيلة من القنوات. وما هذه إلا البداية، ونَعِد العملاء في قطر بالمزيد".

وأضاف وليد السيد: "منذ إطلاق خدمة Ooredoo tv في فبراير الماضي، شهدت هذه الخدمة إقبالاً كبيراً، إذ زاد عدد المشتركين فيها عن 40,000 خلال ستة أشهر فقط. ومن أبرز الأسباب لزيادة الإقبال على الخدمة هو الحرص على توفير أفضل جودة عرض ومزايا حيوية، بفضل شبكتنا سوبرنت. وستُسهم إضافة القنوات بتقنية HD والمحتوى الحصري من MBC في إضافة عناصر ضرورية جديدة إلى خدمتنا Ooredoo tv".

بدوره، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC": "نحن فخورون بالمكانة التي تتبوّؤها "مجموعة MBC" كمزوّد رائد للمحتوى الترفيهي العائلي الراقي في المنطقة، وذلك عبر مروحة واسعة من الخيارات البرامجية والدرامية التي تحظى بثقة الملايين من المتابعين على مدار الساعة." وأضاف بارنيت: "اليوم، تتعزّز هذه المكانة من خلال توقيعنا شراكة مع Ooredoo على مدى سبع سنوات، ما يُسهم بتزويد المشاهدين في قطر بمحتوى إعلامي غني ومتنوّع".

وفي تفاصيل الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2016، تحصل خدمة Ooredoo tv على الحقوق الحصرية لبث جميع قنوات MBC بتقنية HD، والتي تشمل MBC1 وMBC2 وMBC3 وMBC4 وMBC دراما وMBC MAX وMBC Action، إضافة إلى أي قناة فائقة الدقة تتم إضافتها إلى قنوات MBC في المستقبل. كما يحصل عملاء Ooredoo tv على حقوق حصرية للاستمتاع بقنوات MBC+، مثل: MBC+ دراما وMBC+ Variety. وفي نفس الوقت، يبقى عملاء موزايك تي في، ومستخدمو خدمات الترفيه الأخرى في قطر، قادرين على مشاهدة قنوات MBC Bollywood وMBC مصر، وMBC مصر2، وقناة وناسة، بتقنية الوضوح العادي (SD).. فيما يُمكن لعملاء موزايك تي في الحاليين الراغبين في الترقية إلى خدمة Ooredoo tv القيام بذلك بسهولة، وذلك من خلال زيارة أي من مراكز Ooredoo للاشتراك في الخدمة واستلام جهاز الاستقبال المجاني.

يُذكر أن هذه الشراكة مع "مجموعة MBC" هي الأحدث في سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها Ooredoo مع قنوات أخرى، وذلك في إطار استمرار الشركة في الاستثمار بتوفير خدمات الترفيه بمواصفات عالمية لقاعدة عملائها بمختلف أذواقهم وفئاتهم العمرية.